Lanús de Sepúlveda rescató un empate en la agonía frente a Talleres por el Torneo de Apertura

Lanús de Matías Sepúlveda salvó un empate 1-1 en la agonía frente a Talleres de Córdoba en el Estadio Ciudad de Lanús por la cuarta fecha del Torneo de Apertura en la liga argentina.

El exjugador de Universidad de Chile ingresó para los minutos finales del encuentro (90'), reemplazando a su compañero Agustín Cardozo. En la "T", Ulises Ortegoza salió reemplazado a los 62', Matías Catalán jugó todo el partido y Bruno Barticciotto no estuvo citado.

Los goles del encuentro fueron anotados por Martín Río en el minuto 90+1', pero dos minutos más tarde Dylan Aquino marcó la igualdad para Lanús, que quedó dos puntos abajo del líder Vélez Sarsfield, de Claudio Baeza y Diego Valdés.