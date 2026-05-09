Leonardo Gil marcó para Huracán en triunfo que eliminó a Boca

El mediocampista chileno Leonardo Gil se transformó en héroe este sábado al anotar uno de los goles en el triunfo que le permitió a Huracán vencer por 2-3 a Boca Juniors en La Bombonera en duelo válido por los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga de Argentina.

El exjugador de Colo Colo apareció a los 5 minutos y tras gran maniobra individual abrió la cuenta y complicó a un cuadro xeneize que tuvo a Williams Alarcón en el banco de suplentes.

Milton Giménez logró la paridad transitoria para el conjunto de La Ribera a los 87' enviando el partido al tiempo extra, instancia donde el "Globo" se hizo sentir en el área y con sendos penales convertidos por el paraguayo Oscar Romero (94' y 103') se puso en ventaja.

A los 116' su hermano, Angel Romero, descontó para Boca pero resultó insuficiente y el equipo xeneize dijo adiós al certamen.

En otro partido, el chileno Matías Catalán fue titular y jugó los 90 minutos en la caída por 0-1 de Talleres ante Belgrano, resultado que dejó fuera de competencia a "la T" ante su clásico rival.