Leonardo Gil marcó para Huracán en triunfo que eliminó a Boca
El exjugador de Colo Colo se metió junto al Globo en los cuartos de final del Apertura.
El exjugador de Colo Colo se metió junto al Globo en los cuartos de final del Apertura.
El mediocampista chileno Leonardo Gil se transformó en héroe este sábado al anotar uno de los goles en el triunfo que le permitió a Huracán vencer por 2-3 a Boca Juniors en La Bombonera en duelo válido por los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga de Argentina.
El exjugador de Colo Colo apareció a los 5 minutos y tras gran maniobra individual abrió la cuenta y complicó a un cuadro xeneize que tuvo a Williams Alarcón en el banco de suplentes.
Milton Giménez logró la paridad transitoria para el conjunto de La Ribera a los 87' enviando el partido al tiempo extra, instancia donde el "Globo" se hizo sentir en el área y con sendos penales convertidos por el paraguayo Oscar Romero (94' y 103') se puso en ventaja.
A los 116' su hermano, Angel Romero, descontó para Boca pero resultó insuficiente y el equipo xeneize dijo adiós al certamen.
En otro partido, el chileno Matías Catalán fue titular y jugó los 90 minutos en la caída por 0-1 de Talleres ante Belgrano, resultado que dejó fuera de competencia a "la T" ante su clásico rival.