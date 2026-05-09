Conteo en Perú: diferencia entre el segundo y el tercer lugar cayó a 15.000 votos

La diferencia de votos entre el candidato presidencial izquierdista Roberto Sánchez y el ultraderechista Rafael López Aliaga, que pugnan por pasar a la segunda vuelta presidencial de Perú con la candidata derechista Keiko Fujimori, se redujo a 15.748 boletas, de acuerdo con el 99,2% de actas contabilizadas hasta este sábado.

Según el cómputo oficial de los comicios realizado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori tiene 2.857.233 votos, que equivale al 17,16% de votos válidos; Sánchez recibió 1.998.360 votos, que significa el 12,00%, y López Aliaga reúne 1.982.612 boletas, que representa el 11,91%.

La diferencia entre el segundo y el tercer postulante es de 15.748 votos, cuando resta por resolver la votación de 653 actas enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) y una adicional pendiente, de acuerdo con la plataforma de resultados de la ONPE.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo tribunal electoral, estimó que podrá proceder con la proclamación de los resultados finales en la quincena de este mes, aproximadamente un mes después de los comicios generales realizados en Perú.

Sin embargo, López Aliaga dijo el viernes que desconocerá los resultados de las elecciones presidenciales en Perú, ya sean ganadas po Fujimori o Sánchez, si el jurado electoral no acepta su exigencia de revisar todo el proceso, por considerar que es víctima de un fraude.

"La segunda vuelta no puede proclamar lo que es un delito contra la voluntad popular, vamos a ir hasta las últimas consecuencias; si es necesario movilizar al pueblo lo haremos", aseguró en una reunión con la prensa extranjera acreditada en Perú.

El candidato del partido Renovación Popular remarcó que entre sus medidas estará pedir al Tribunal Constitucional que declare "nulo en parte o todo el proceso" y acudir ante organismos internacionales, que no precisó.

También dijo que convocará "al pueblo" y recordó que en su país ya "hubo un antecedente, que fue la Marcha de los Cuatro Suyos, que logró tumbarse a una gobierno inconstitucional, ilegítimo", en referencia al de Alberto Fujimori (1990-2000), el padre de Keiko Fujimori.

López Aliaga, que ha denunciado un fraude sin presentar pruebas contundentes desde el mismo día de las elecciones generales del pasado 12 de abril, reiteró su pedido de que se anule la votación en las mesas de la serie 900, usada principalmente en zonas muy remotas del país, donde él tiene una votación residual, pues su voto se concentra principalmente en Lima.

López Aliaga dijo que podría convocar protestas masivas, comparando la situación actual con las marchas que provocaron la caída del fujimorismo en el año 2000. Foto: EFE

Rechazo a pedidos de golpe de Estado

A pesar de su posición, López Aliaga rechazó las propuestas públicas que hacen sectores ultraconservadores para que en su país se ejecute un "golpe de Estado cívico-militar" y enfatizó que "lo último" que quiere "sería romper el orden constitucional". "Ya lo han roto, pero nosotros no vamos a seguir en la misma lógica", enfatizó.

Reiteró, sin embargo, que si el jurado electoral "proclama espúreamente, con todos los elementos de convicción, a dos personas que no representan la voluntad popular, las protestas van a empezar inmediatamente".

Durante la rueda de prensa, el abogado Wilmer Medina ratificó la posición de que las mesas de la serie 900 fueron creadas únicamente para la elección de autoridades municipales en centros poblados y que ahora se han usado para una "sistemática y masiva suplantación de votos en esas actas".

Al ser preguntado por algunas de las mesas que mencionó en una zona remota de la Amazonía del país, en las que el ganador fue el derechista César Acuña, el abogado aceptó que "no todas las mesas favorecen a Sánchez" y dijo que, por ese motivo, quieren contrastar sus "evidencias" con la información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

Sánchez pide respaldo al voto popular ante inminente proclamación de resultados

El candidato presidencial izquierdista Roberto Sánchez pidió este sábado el respeto al voto del "Perú profundo" ante la inminente proclamación de los resultados de los comicios y el probable ambiente de "caos", que advierte será generado por los perdedores ante la posibilidad de que pase a segunda vuelta con Fujimori.

Sánchez se dirigió a sus seguidores en un mitin en la comunidad de Huaycán, al este de Lima, para agradecer que empieza "el tramo final de la victoria del pueblo" en esta localidad autogestionaria ubicada en el distrito de Ate.

"Sabemos a qué nos vamos a enfrentar, no quieren reconocer el voto popular, hay una voluntad que quiere anular el voto de los centros poblados, dicen no nos representan", dijo el candidato de Juntos por el Perú.

En ese sentido, anunció que han realizado un llamado a otros partidos de centro e izquierda a conformar un "centro patriótico y popular", que les permita tener "una sólida coalición" en el Parlamento a partir del 28 de julio próximo, cuando asumirá el próximo gobierno y el nuevo Legislativo.

Sánchez pidió respetar la voluntad del "Perú profundo" y alertó que sus adversarios buscan generar caos para deslegitimar su inminente avance a segunda vuelta. Foto: EFE

"Estamos próximos a lograr esta mayoría política con fuerzas democráticas, nos han dicho si somos capaces de dar un paso adelante y formar ese gobierno popular, no le vamos a fallar al pueblo pobre, sabemos que se empieza con una nueva Constitución", expresó el candidato.

Sánchez agradeció a sus votantes y les aseguró que "no les vamos a fallar, la única hoja de ruta será la ruta con el pueblo quechua, aymara, del Perú profundo".

Anticipó que se trata de "un nuevo comienzo de nuestra patria" que pasa por "la defensa ciudadana del voto popular" y la intención de formar una unidad política para "establecer un gobierno que nos dé la mayoría suficiente" para realizar una profunda reforma del sistema judicial, así como cambios en materia económica y social.