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Maximiliano Gutiérrez fue titular en el polémico empate de Independiente ante Boca

Publicado: | Fuente: ESPN / YouTube
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Independiente, con el chileno Maximiliano Gutiérrez en cancha durante todo el partido, lamentó un polémico empate 1-1 en su visita a Boca Juniors por la liga argentina, luego de ponerse en ventaja a los nueve minutos.

En el agregado del primer tiempo se cobró un discutido penal que Milton Giménez cambió por el gol de la igualdad "xeneize". El DT del "rojo" Gustavo Quinteros además terminó expulsado.

Respecto a otros chilenos, Williams Alarcón se quedó en la banca de Boca, lo mismo que Lautaro Millán y Luciano Cabral en la visita.

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