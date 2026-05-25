En Argentina exigieron salida de Paulo Díaz de River: "Su ciclo debió haber terminado hace tiempo"

El chileno Paulo Díaz vive días complicados en River Plate, que cayó sorpresivamente ante Belgrano en la final de la Primera División de Argentina y desperdició la oportunidad de alzarse con la copa.

Tras el fracaso, el sitio partidario "La Página Millonaria" pidió la salida del chileno, que perdió terreno con la llegada de Eduardo Coudet a la banca del cuadro "banda sangre" y disputó tan solo ocho partidos en todas las competiciones, contabilizando 379 minutos en cancha. Una cifra preocupante al considerar que Díaz es uno de los futbolistas mejores pagados del plantel.

"Ciclos cumplidos: los jugadores que deben irse de River a mitad de año y los que Coudet no puede sostener", tituló el medio.

"Para cerrar la defensa, el otro que debe marcharse es Paulo Díaz. En verdad, su ciclo ya debió haber terminado hace tiempo, pero su elevado salario en River hace que pocos clubes puedan pagar lo que él pretende", sostuvo sobre el zaguero nacional.

Por último, la publicación añadió: "Con un año y medio más de contrato, el Millonario debe desprenderse del chileno a como dé lugar".