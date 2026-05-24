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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

Belgrano remontó una final increíble ante River y logró su primer título

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Pirata" venció 3-2 al equipo de Eduardo Coudet en el Estadio "Mario Alberto Kempes" y clasificó a la Copa Libertadores 2027.

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Belgrano venció 3-2 a River Plate en el Estadio "Mario Alberto Kempes" de Córdoba y se coronó campeón del Torneo Apertura 2026, logrando así su primer título en la Primera División del fútbol argentino.

El equipo de Núñez abrió la cuenta a los 18 minutos con Facundo Colidio, pero el "Pirata" igualó a los 26' mediante Leonardo Morales.

Luego, Nicolás Fernández (84' y 87') fue protagonista con un doblete para el cuadro cordobés, mientras Tomás Galván (59') también convirtió para el "Millonario" en una final cargada de emociones.

Con este triunfo, Belgrano celebró una consagración histórica bajo la conducción de Ricardo Zielinski y además obtuvo la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

River, dirigido por Eduardo Coudet, dejó escapar el título en una definición que tuvo como árbitro a Yael Falcón Pérez y que no tuvo como citado a Paulo Díaz.

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