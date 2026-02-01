Paulo Díaz fue figura en el empate de River Plate ante Rosario Central de Vicente Pizarro

El chileno Paulo Díaz fue figura de River Plate este domingo en el empate sin goles ante Rosario Central, que tuvo a Vicente Pizarro titular, en el Estadio Gigante de Arroyito, en la tercera fecha del Torneo de Apertura en Argentina.

Después de varias semanas de dudas sobre su continuidad en el equipo de Marcelo Gallardo, incluso recibiendo abucheos de su hinchada, Díaz volvió a ser de la partida y tuvo un rendimiento sobresaliente, con despejes, recuperaciones, entradas y 11 duelos ganados.

Pizarro, por su parte, también jugó todo el compromiso, pero no fue factor relevante para superar el mediocampo de los visitantes.

Con el resultado, River quedó con siete puntos en el Grupo B, liderando de forma provisoria, a la espera del desarrollo de la tercera fecha, Rosario Central, en cambio, quedó sexto con cuatro positivos.

En la cuarta fecha, Central visitará a Aldosivi y River recibirá a Tigre.