River Plate comenzó la era de Eduardo Coudet con friccionado triunfo ante Huracán

Publicado: | Fuente: ESPN Fans
River Plate, con Paulo Díaz en entrando al final, comenzó este jueves la era de Eduardo Coudet en la banca con un triunfo por 1-2 sobre Huracán, en la décima fecha del Torneo de Apertura en Argentina. Los goles fueron de Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel para el "Millonario"; mientras que Jordy Caicedo anotó para el "Globo"; y ambos elencos quedaron con 10 por las expulsiones de Facundo Colidio y Lucas Carrizo, por una agresión mutua en el minuto 82.

