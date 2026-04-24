Rosario Central suspendió actividad de juveniles por denuncia de abuso sexual entre menores
La propia institución se prevé comunicar nuevas medidas a partir del lunes.
La propia institución se prevé comunicar nuevas medidas a partir del lunes.
Rosario Central suspendió las actividades en una de sus categorías juveniles tras recibir una denuncia anónima por episodios de abuso sexual entre menores tramitada en la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Santa Fe.
Según indicó el club, tras esto se celebró además una reunión con decenas de padres y madres de jugadores de la categoría, en la que también participaron entrenadores, coordinadores y profesionales, incluidos psicólogos.
Así mismo, desde la propia institución se prevé comunicar nuevas medidas a partir del lunes, en función de la información recabada durante las entrevistas previstas, y reiteró su disposición a colaborar con las autoridades.
Finalmente, desde la Defensoría se emitió la información a la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente, que inició actuaciones de oficio, y que su intervención se enmarca en el sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.