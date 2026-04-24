Vicente Pizarro despertó interés de un club grande del fútbol argentino

El volante chileno Vicente Pizarro continúa sumando interés en el extranjero luego de marcar su primer gol con Rosario Central en el triunfo por 2-1 ante Sarmiento por la Liga Profesional. Tras ese partido, se conoció el seguimiento desde Europa y ahora se agregó un nuevo mercado en su proyección.

Según informó DSports Argentina, el mediocampista chileno fue vinculado a un club grande del fútbol argentino.

"Igualmente saldría de Rosario Central e iría a un grande del fútbol argentino. Si no va a Inglaterra, pudiera salir a un grande Argentina con franja", sostuvo el periodista Rodrigo Vera en el citado medio.

El interés surge luego de que también se reveló la presencia de emisarios de Brighton & Hove Albion en el partido donde el formado en Colo Colo anotó su primer tanto con el cuadro "canalla".

De concretarse su llegada a un club grande de Argentina, el volante aumentará la presencia chilena en ese tipo de equipos, donde actualmente destaca Paulo Díaz en River Plate y Carlos Palacios y Williams Alarcón en Boca Juniors.