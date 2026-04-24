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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

Vicente Pizarro despertó interés de un club grande del fútbol argentino

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante chileno sigue generando atención tras su primer gol con Rosario Central y ahora fue vinculado a un club importante del fútbol trasandino.

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El volante chileno Vicente Pizarro continúa sumando interés en el extranjero luego de marcar su primer gol con Rosario Central en el triunfo por 2-1 ante Sarmiento por la Liga Profesional. Tras ese partido, se conoció el seguimiento desde Europa y ahora se agregó un nuevo mercado en su proyección.

Según informó DSports Argentina, el mediocampista chileno fue vinculado a un club grande del fútbol argentino.

"Igualmente saldría de Rosario Central e iría a un grande del fútbol argentino. Si no va a Inglaterra, pudiera salir a un grande Argentina con franja", sostuvo el periodista Rodrigo Vera en el citado medio.

El interés surge luego de que también se reveló la presencia de emisarios de Brighton & Hove Albion en el partido donde el formado en Colo Colo anotó su primer tanto con el cuadro "canalla".

De concretarse su llegada a un club grande de Argentina, el volante aumentará la presencia chilena en ese tipo de equipos, donde actualmente destaca Paulo Díaz en River Plate y Carlos Palacios y Williams Alarcón en Boca Juniors.

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