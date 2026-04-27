[VIDEO] Iván Morales anotó el gol del triunfo para Argentinos Juniors ante Huracán

Argentinos Juniors contó con destacada acción chilena en la fecha 16 del Apertura trasandino, pues Brayan Cortés fue titular e Iván Morales marcó para la victoria por 2-1 en su visita a Huracán.

El "Globo", con Leonardo Gil en cancha hasta los 85', comenzó ganando gracias a Facundo Walter (13'), pero el conjunto forastero igualó con Tomás Molina (34').

El minuto de gloria de Morales fue el 65, cuando definió con calidad frente a Hernán Galindez, exUniversidad de Chile, tras un gran pase de Facundo Jainikoski.

Morales sería reemplazado a los 79', pero el marcador se mantuvo, alzándose como héroe de la jornada.

Argentinos Juniors ya tenía asegurada la clasificación a play-offs, pero sumó un envión anímico de cara a la pendiente Fecha 9 que cerrará la fase regular: Es tercero del Grupo B con 29 puntos.

En contraparte, Huracán se complicó al estar con 21 puntos en la séptima posición. Barracas Central cierra la zona de clasificación con igual número, pero ambos pueden ser superados por el Racing de Damián Pizarro (20) y el Tigre de Guillermo Soto (19).