Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga brasileña

Cristián Leiva se unió al cuerpo técnico de Sampaoli en Atlético Mineiro

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El exDT de La Roja sub 15 y sub 17 ya trabaja junto al equipo en Brasil.

El entrenador chileno Cristián Leiva fue anunciado por Atlético Mineiro como nuevo asistente en el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli de cara a la venidera temporada 2026.

La sorpresiva llegada del "Flaco" se dio con la pretemporada del "Galo" en marcha, desde el viernes recién pasado. El club destacó la licencia Conmebol Pro de Leiva, formado como DT en el INAF.

El exfutbolista y otrora técnico de La Roja sub 15 y sub 17 ya se encuentra trabajando junto a Atlético Mineiro, que tiene entre sus filas al defensor nacional Iván Román.

La campaña para el equipo albinegro comenzará prontamente con su debut por el Campeonato Mineiro el domingo 11 de enero, ante Betim a las 18:00 horas de Chile (21:00 GMT).

Las + leídas
