En Brasil aseguraron que Sao Paulo definió el futuro de Gonzalo Tapia

Luego de semanas de intensas negociaciones entre River Plate y Sao Paulo, todo parece indicar que el delantero nacional Gonzalo Tapia extenderá su estadía en el cuadro paulista al cual arribó en calidad de préstamo desde el elenco argentino.

De acuerdo a información de ESPN Brasil, ambos clubes llegaron a un acuerdo para el traspaso definitivo del chileno junto al lateral izquierdo Enzo Díaz al combinado tricolor, mientras que el cuadro argentino se quedó con la carta del mediocampista Giuliano Galoppo.

La operación fue posible ya que tanto el zaguero como el mediocampista cumplieron con la cantidad de partidos y objetivos estipulados en sus respectivas cesiones.

"Por otro lado, el jugador chileno Tapia, fichado por River Plate a principios de 2025, fue cedido al São Paulo con opción de compra en julio de este año. El acuerdo estaba vigente hasta junio de 2026. Sin embargo, con la adquisición definitiva, se espera que el delantero firme un nuevo contrato con el equipo paulista", detallaron desde el citado medio sobre el caso del formado en la UC.

En su semestre en las filas de los brancos, el seleccionado chileno vio acción en veinte encuentros del Brasileirao, siendo titular en 12 oportunidades y marcó gol en cinco ocasiones.