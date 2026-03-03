Flamengo despidió a Filipe Luís pese a goleada histórica y clasificación a la final del Campeonato Carioca

El club brasileño Flamengo comunicó este martes la destitución del entrenador Filipe Luís. La directiva del elenco de Río de Janeiro tomó la determinación inmediatamente después de la victoria por 8-0 sobre Madureira, resultado que permitió la clasificación del equipo a la final del Campeonato Carioca en Brasil.

El DT no resistió la presión tras el irregular arranque de año del equipo donde milita el futbolista chileno Erick Pulgar. Pese al abultado marcador en el último encuentro, Flamengo perdió durante los meses anteriores las finales de la Supercopa de Brasil ante Corinthians y de la Recopa Sudamericana frente a Lanús de Argentina.

"El Club de Regatas de Flamengo informa que, a partir de este martes, Filipe Luis no seguirá al mando técnico del equipo profesional", indicaron en una nota de prensa oficial.

O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Filipe Luís por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional.

Filipe Luís cerró su ciclo en el "Mengao" con 101 partidos dirigidos y un aprovechamiento del 69,9 por ciento. Junto al director técnico, también abandonaron la institución el auxiliar Ivan Palanco y el preparador físico Diogo Linhares, según confirmó el comunicado oficial emitido por la institución en Brasil.

El ex lateral izquierdo se marchó como el segundo entrenador más ganador en la historia de Flamengo, igualando los registros del portugués Jorge Jesús y el brasileño Flávio Costa. Durante su permanencia en Estadio Maracaná, conquistó cinco títulos: Copa de Brasil 2024, Supercopa de Brasil 2025, Campeonato Carioca 2025, Copa Libertadores 2025 y el Brasileirão 2025.

La dirigencia de Flamengo agradeció al profesional por la trayectoria recorrida y deseó éxito en sus futuros desafíos. Mientras tanto, el plantel que integra el seleccionado nacional Erick Pulgar deberá prepararse para la final del torneo estadual bajo una nueva conducción técnica que se anunciará en los próximos días en Río de Janeiro.