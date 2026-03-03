Presidenta de la Suprema y crisis carcelaria: Pareciera que el Estado no tiene el control total

Luego de una semana marcada por la fuga de reos, este martes la presidenta de la Corte Suprema, la ministra Gloria Ana Chevesich, reconoció en El Diario de Cooperativa que Gendarmería "está con un grave problema".

"Por todo lo que se ha sabido, -comentó- Gendarmería de Chile realmente está con un grave problema que debe ser solucionado a la brevedad" y, para ello, dijo, "yo creo necesita recursos para poder hacer frente al problema que está viviendo. Hay, por lo que se ha visto, mucha corrupción y eso que hay que tomar medidas".

Para la ministra, una de las opciones es segregar a la población penal "para que los primerizos no se vean contaminados con aquella criminalidad mucho más fuerte, más dura, más agresiva".

Al ser consultada por si el Estado tiene el control de las cárceles, Chevesich respondió que "pareciera que no. Por todo lo que se ha sabido, Gendarmería de Chile realmente está con un grave problema que debe ser solucionado a la brevedad".

Chevesich propone control ético

La ministra profundizó además en la crisis de probidad que afecta al Poder Judicial, tras la remoción de ministros y el estallido del caso Hermosilla. Frente a este tipo de casos, Chevesich apuntó a la necesidad de elevar los estándares éticos no solo de los jueces, sino de toda la profesión legal.

Chevesich confesó su reacción personal al conocer los detalles de las influencias indebidas en el máximo tribunal. "Tan pronto se supo aquello del chat entre la exministra Vivanco y el abogado Hermosilla... yo quedé espantada, o sea, nunca me imaginé que podía ser de ese nivel", declaró.

Ante la idea de que estas prácticas fueran un "secreto a voces" en el mundo legal, la ministra fue enfática: "Si hay secreto a voces de ministros que saben, o de abogados que saben, ¿por qué no lo denuncian? Ayer hablé de la ética del abogado, que es importante hacernos cargo de aquello".

Por ello, afirmó, uno de los puntos clave de su gestión será proponer cambios en la forma en que se habilita a los abogados en Chile. Chevesich criticó que el requisito actual de "buena conducta" es ambiguo y queda a la discrecionalidad de los ministros.

"La buena conducta no tiene contenido. Entonces sobre eso tenemos que ponernos de acuerdo. Y también que tiene que haber algo que pueda regular la conducta posterior del abogado cuando ejerce la profesión, cuando está litigando", señaló.