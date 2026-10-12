Fluminense estalló por polémica falta de Erick Pulgar: "El VAR prefirió callar"

Este lunes, Fluminense en sus redes sociales emitió un duro reclamo contra las decisiones arbitrales tras su caída en el clásico ante Flamengo por 1-0, especialmente respecto a una polémica falta del volante chileno Erick Pulgar.

Al minuto 30, el nacional fue a disputar el balón con Rodrigo Castillo y levantó el pie, impactando la suela contra la rodilla derecha de su rival. Pese a los alegatos del 'Fluzão', la acción quedó en una tarjeta amarilla para Pulgar.

"Fluminense FC lamenta que, una vez más, el mayor clásico de Brasil haya sido empañado por dos errores claros de arbitraje", señalaron en un comunicado, describiendo la acción de Pulgar como "una entrada violenta que puso en riesgo la integridad física del jugador tricolor".

Luego, el texto se refiere a las malas decisiones de los jueces: "el árbitro Rafael Klein, bien posicionado para evaluar la jugada, optó por no aplicar la tarjeta roja que la regla determina. Aún más grave fue la omisión del VAR, comandado por Daniel Nobre Bins, que disponía de todos los recursos para corregir el error y prefirió callar".

"La tolerancia con este tipo de conducta es un incentivo a la deslealtad y una amenaza para quien está en el campo. Velar por la integridad de quien juega es lo mínimo que se espera de quien tiene la responsabilidad de aplicar las reglas", sumó el 'Flu'.

Además, los tricolores reclamaron por un penal desestimado de Alex Sandro sobre Savarino: "El atleta del Flamengo en ningún momento disputó el balón", acusaron.

El alegato público de Fluminense concluyó señalando que "no aplicar las reglas implica cambiar la dinámica de un partido y, consecuentemente, influir en su resultado. Y eso no podemos permitirlo".

El DT de Flamengo, Leonardo Jardim, justificó la amarilla a Pulgar por la infracción, utilizando entre risas al jefe de prensa del club como ejemplo.

El técnico argumentó que era un movimiento natural tratando de impactar el balón, diferenciando las consecuencias de un impacto frontal y la misma acción desde atrás: "Una cosa es una cosa y otra cosa, es otra cosa ¿Ok?".