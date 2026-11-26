El Juzgado de Garantía de Coquimbo resolvió este jueves las medidas cautelares de ocho de los 11 imputados en la segunda jornada de formalización del denominado caso Piratagate, que apunta a presuntas irregularidades cometidas durante la administración municipal entre 2016 y 2021.

Entre quienes conocieron sus cautelares se encuentra el vocalista de Los Viking's 5, Pedro Barraza, quien quedó sujeto a arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

La resolución fue valorada por su abogado defensor, Pablo Ortiz, quien cuestionó los delitos atribuidos al cantante y sostuvo ante la prensa que, a su juicio, la acción penal estaría prescrita, considerando que los hechos investigados "se terminaron en abril del 2021".

"Como dijo —y cito textualmente— don Pedro Barraza: 'Ese muerto no lo cargo yo'", dijo el letrado, en referencia al coro de la famosa canción homónima del repertorio de Los Viking's 5.

El abogado adelantó además que buscarán flexibilizar las restricciones impuestas al músico, con el objetivo de que pueda cumplir con compromisos artísticos previamente programados.

Fianzas millonarias

En paralelo, otros dos exfuncionarios municipales, para quienes la Fiscalía había solicitado prisión preventiva por considerar que existía peligro de fuga, quedaron con arresto domiciliario total, luego de un acuerdo que contempló el pago de fianzas de ocho y 18 millones de pesos, respectivamente.

Con estas resoluciones, ya son seis los imputados que permanecen bajo arresto domiciliario total, mientras que otros dos cumplen arresto domiciliario nocturno.

Desde el municipio de Coquimbo, que participa como querellante en la causa, el abogado Tomás Corominas manifestó su preocupación por la proporcionalidad de las medidas cautelares y advirtió que ejercerán los derechos de la institución en su calidad de víctima.

"Vamos a hacer valer los derechos de nuestra calidad de víctima (...) y, por lo tanto, vamos a oponernos a aquellos acuerdos respecto a medidas cautelares que no nos parezcan proporcionales en relación a los delitos que se están acá investigando", anticipó el jurista.

Definición clave

La definición de las medidas cautelares más esperadas quedó pendiente para este viernes, cuando el tribunal deberá pronunciarse sobre la situación del exalcalde Marcelo Pereira (2016-2020), el exadministrador municipal Patricio Reyes y el exjefe de gabinete Juan Carlos Rojas, quienes permanecen detenidos a la espera de la resolución judicial.

A todos los imputados se les atribuye participación en el delito de fraude al fisco. En el caso del exjefe comunal, además, se investigan presuntos delitos de negociación incompatible, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En tanto, otros dos exfuncionarios fueron formalizados también por soborno y cohecho.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, las presuntas maniobras ocasionaron un perjuicio fiscal de al menos 632 millones de pesos.

El tribunal fijó inicialmente un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación.