Gonzalo Tapia encaminó el triunfo de Sao Paulo con gol ante Santos por el Torneo Paulista

El atacante chileno Gonzalo Tapia se vistió de héroe en su titularidad con Sao Paulo y anotó en la victoria 2-0 frente a Santos por la sexta fecha del Torneo Paulista, llegando así a su segundo gol con el equipo en siete partidos disputados en 2026.

La conquista del formado en Universidad Católica ocurrió al inicio del complemento, cuando capturó un rebote y sacó derechazo imposible para Gabriel Brazão (51'). Poco después, Luciano (56') sentenció el marcador definitivo antes de que el nacional fuese reemplazado por Jonathan Calleri (73').

Aplaudido por la hinchada "tricolor", Tapia registró siete goles en sus últimas 28 apariciones con Sao Paulo y consolidó su estatus como especialista en clásicos al marcar anteriormente a Palmeiras y Corinthians.

El triunfo situó a Sao Paulo en la decimoprimera posición del certamen con siete unidades. Ahora el cuadro del chileno enfrentará nuevamente a Santos este miércoles 4 de febrero por la segunda jornada del Brasileirao.