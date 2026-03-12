Gonzalo Tapia vio desde la banca el debut triunfal del DT Roger Machado en Sao Paulo

Sao Paulo, del chileno Gonzalo Tapia, venció por 2-0 a Chapecoense en condición de local, por la quinta fecha del Brasileirao, en lo que fue el debut de Roger Machado en la banca del tricolor.

El formado en Universidad Católica fue suplente y vio la victoria de su equipo desde el banco, sin sumar minutos.

El primer tanto de los locales lo marcó Luciano Da Rocha a los 47 minutos. El segundo y definitivo gol fue obra del argentino Jonathan Calleri a los 60'.

Con este resultado, Sao Paulo se ubicó como líder en solitario del certamen carioca, con trece puntos.

Su siguiente encuentro será frente a Bragantino, este domingo 15 de marzo a las 20:30 horas (23:30 GMT).