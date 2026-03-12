Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.1°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga brasileña

Gonzalo Tapia vio desde la banca el debut triunfal del DT Roger Machado en Sao Paulo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El conjunto del chileno quedó como líder en solitario.

Gonzalo Tapia vio desde la banca el debut triunfal del DT Roger Machado en Sao Paulo
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Sao Paulo, del chileno Gonzalo Tapia, venció por 2-0 a Chapecoense en condición de local, por la quinta fecha del Brasileirao, en lo que fue el debut de Roger Machado en la banca del tricolor.

El formado en Universidad Católica fue suplente y vio la victoria de su equipo desde el banco, sin sumar minutos.

El primer tanto de los locales lo marcó Luciano Da Rocha a los 47 minutos. El segundo y definitivo gol fue obra del argentino Jonathan Calleri a los 60'.

Con este resultado, Sao Paulo se ubicó como líder en solitario del certamen carioca, con trece puntos.

Su siguiente encuentro será frente a Bragantino, este domingo 15 de marzo a las 20:30 horas (23:30 GMT).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada