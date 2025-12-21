Insólito: Jean Meneses sumó 50 partidos consecutivos sin jugar en Vasco da Gama

El chileno Jean Meneses logró una insólita marca este domingo en su negativo paso por el fútbol brasileño, ya que sumó 50 partidos consecutivos sin jugar en Vasco da Gama, que no lo citó en la derrota que sufrió por 2-1 ante Corinthians en la final de la Copa Brasil.

De acuerdo a la información del portal Transfermarkt, Meneses tuvo acción por última vez el 16 de abril, en el duelo ante Ceará por la cuarta fecha del Brasileirao, y sólo jugó el tiempo agregado, ya que ingresó en el minuto 90.

Tras ese encuentro, Meneses no jugó más en las 34 fechas siguientes del torneo de Primera División. Solo fue citado en dos ocasiones (séptima y décima fecha), y en las demás jornadas no fue convocado.

Después de ese 16 de abril, tampoco fue considerado en seis duelos que disputó Vasco da Gama en la Copa Sudamericana, ni en 10 partidos de la Copa Brasil.

En el balance general del año, Jean Meneses jugó apenas siete partidos: Cinco en el Campeonato Carioca (dos de ellos como titular), uno en la Copa de Brasil y uno en el Brasileirao.

Por el otro lado, no tuvo acción en 58 partidos en total: Dos en el Campeonato Carioca, 37 en el Brasileirao, ocho de Sudamericana, y 11 de la Copa Brasil.

Aún pese a estos negativos números, el jugador es merecedor de medalla de plata en la Copa de Brasil por la derrota de Vasco da Gama ante Corinthians, ya que jugó 24 minutos en la primera ronda.