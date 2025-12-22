Kast impulsará acuerdo en el Congreso para criminalizar migración irregular en sus primeros 90 días

El Presidente electo, José Antonio Kast, anunció que su futura administración, en los primeros 90 días de gestión, buscará alcanzar un acuerdo con el Congreso para que la migración irregular sea considerada un delito.

"Vamos a tener, ojalá, un acuerdo en el Congreso para que de una falta se convierta en delito, para que, si alguien cruza la frontera y no se autodenuncia, no pueda circular por Chile libremente", indicó el futuro Mandatario en entrevista publicada este domingo por Teletrece.

En esta línea, destacó la importancia de lograr a acuerdos en esta materia, dando cuenta también que en su gobierno serán "muy duros con aquellos que los transporten, les vendan productos para vender, los alojen y les arrienden (a los migrantes irregulares)".

La futura administración republicana no solo se enfocará en los migrantes, sino que también promete ser "muy dura" con quienes los transporten, alojen o contraten. (FOTO: ATON)

"Vamos a fiscalizar a quienes los contraten. Tenemos que avanzar en el tema del crimen organizado, si una variante es el toldo azul, pero ese es el último eslabón. ¿Dónde están quienes proveen a esas personas? ¿Están en Meiggs o están en un puerto? Ahí es donde tenemos que entrar nosotros", puntualizó.

Asimismo, al profundizar su postura respecto a la migración, dijo esperar que en marzo, cuando asuma el cargo de presidente, "todos los migrantes irregulares que quieran volver en algún momento a Chile, hayan dejado nuestra patria".

Según aseveró, "los que lo dejen y después postulen, como corresponde, y en Chile hay mecanismos para hacerlo, les queremos garantizar agilidad".

"Van a haber momentos difíciles en tema de seguridad, educación, salud y vivienda", advirtió Kast

Respecto a los primeros días de su gestión, Kast también afirmó que "la gente sabe que la situación de Chile es muy compleja, nosotros estamos trabajando intensamente, no hemos tenido minuto para celebrar".

"Nuestra celebración real sería si entregamos el mando del 2030 con más empleos, más trabajo y más salud", comentó el republicano, que advirtió que "van a haber momentos difíciles en tema de seguridad, educación, salud y vivienda".

"Nadie cree en la ciudadanía que nosotros podamos a hacer todo en un día, pero si tenemos un plan de 90 días donde queremos mostrar una diferencia como también la hemos tratado de mostrar en este periodo", enfatizó.