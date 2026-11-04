Insólito: Maripán fue expulsado desde la banca en agónico triunfo de Inter de Porto Alegre

Un tenso episodio vivió el defensor chileno Guillermo Maripán en la agónica victoria por 1-0 de Sport Club Internacional frente a Coritiba en el Estadio Beira Rio, en el marco de la fecha 34 del Brasileirão 2026.

El zaguero de la selección chilena comenzó el cotejo como suplente y no sumó minutos en cancha. Sin embargo, terminó siendo protagonista en el epílogo luego de recibir la tarjeta roja directa en tiempo de adición.

El compromiso, sumamente trabado y con pocas luces futbolísticas, se resolvió recién en el tiempo de descuento mediante la intervención del VAR. El zaguero visitante Thiago Heleno cometió una peligrosa infracción por juego peligroso en el área y el atacante Alerrandro transformó el lanzamiento penal en el 1-0 definitivo.

Fue inmediatamente tras la celebración del gol cuando se desató la polémica: Maripán se enfrascó en una acalorada discusión con Breno Lopes al borde de la cancha, empujándolo en la zona de los banquillos, situación que derivó en la expulsión del seleccionado nacional y en un tumulto generalizado antes del pitazo final.

Con este triunfo agónico, el conjunto "Colorado" sumó 38 unidades y trepó provisionalmente al 16° casillero de la tabla, saliendo de la zona de descenso directo a la espera de lo que hagan sus rivales directos en el cierre de la jornada (Gremio ante Flamengo y Corinthians frente a Sao Paulo).