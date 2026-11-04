Frutas de Chile advirtió "gigantesca disrupción" por paro de camioneros en San Antonio

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, advirtió sobre el impacto que está generando la paralización de camioneros independientes en los depósitos extraportuarios de San Antonio, especialmente en plena antesala de la temporada de exportación de cerezas.

El líder gremial señaló que a las 08:00 horas había 30 camiones bloqueando estos recintos y que los terminales portuarios ya operaban al 88% de su capacidad.

"Hay una disrupción gigantesca para la logística frutícola", dijo, recordando que por San Antonio salen más de 15.000 contenedores de cerezas durante la temporada.

Como consecuencia de la movilización, el primer buque Cherry Express que debía zarpar desde ese puerto el próximo lunes fue desviado a Valparaíso.

"Imagínese lo que significa en términos logísticos para toda la cadena logística, pero principalmente lo que significa para las mismas personas afectadas, que reclaman; para los trabajadores portuarios, para los terminales portuarios y para la comunidad de San Antonio dejar de recibir este barco y que se vaya a Valparaíso", expuso Marambio.

El presidente de Frutas de Chile reconoció que las demandas de los camioneros por el aumento de los combustibles y las tarifas de transporte pueden ser legítimas, pero cuestionó la forma de ejercerlas.

"Una cosa son las demandas, que pueden ser muy justificadas, muy justas; lo que no es justo es la forma de hacer valer esas demandas", sostuvo, e instó tanto a los movilizados como a los propietarios de los depósitos de contenedores a sentarse a negociar.

Afirmó además que, si no se depone el bloqueo, espera que las autoridades intervengan para restablecer el orden público.

"Cuando se altera el orden público, por supuesto que ya es un tema del Estado. Nosotros esperamos que, si esto esto no se depone de aquí al fin de semana, la autoridad actúe, se cursen las multas que corresponden y, de no existir un acatamiento al ordenamiento legal vigente, que sean retirados por la fuerza pública los camiones que están bloqueando. Esto no puede no puede un problema particular tener efectos en toda la sociedad", abogó Marambio.

Respecto de las lluvias y las bajas temperaturas de primavera, indicó que sus efectos sobre las cosechas todavía están en evaluación y que, por ahora, las afectaciones han sido localizadas, por lo que proyectan volúmenes de exportación estables para la próxima temporada.

"Me parece que es muy prematuro anunciar cualquier (alza de precios para el verano). No me parece en este momento. Hay que recordar que la temporada de fruta es muy larga", enfatizó.