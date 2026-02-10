Síguenos:
Avisos Legales
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga brasileña

Pánico en el Maracaná: Jugador de Sampaio Correa convulsionó en pleno partido ante Flamengo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Alexandre Souza se desplomó a los ocho minutos de juego, generando desesperación entre sus compañeros y rivales.

Pánico en el Maracaná: Jugador de Sampaio Correa convulsionó en pleno partido ante Flamengo
Una escena de dramatismo se vivió durante la sexta jornada del Campeonato Carioca en el legendario Estadio Maracaná, dado que lo que prometía ser una fiesta deportiva terminó con el mundo del fútbol conteniendo el aliento, luego de que Alexandre Souza, mediocampista de Sampaio Correa, se desplomara repentinamente mientras enfrentaba a Flamengo por el Torneo Carioca.

El reloj marcaba apenas el minuto ocho del primer tiempo cuando el jugador, sin ningún rival cerca, cayó al césped y comenzó a sufrir una convulsión, situación que obligó al árbitro a detener el encuentro de inmediato.

La transmisión oficial captó la angustia que se apoderó del recinto. Compañeros de profesión, tanto de su equipo como del cuadro rival, corrieron desesperados para auxiliarlo. Mientras los médicos ingresaban a toda velocidad, se vieron imágenes dramáticas de futbolistas abanicando a Souza con sus camisetas para darle aire, al tiempo que otros, visiblemente afectados, iniciaban una cadena de oración en el círculo central.

La urgencia fue tal que los propios jugadores gritaron y gesticularon para que la ambulancia ingresara "volando" al terreno de juego.

Afortunadamente, los reportes médicos trajeron calma cerca de la medianoche. Tras las primeras pruebas, se descartaron lesiones neurológicas o cardíacas graves. El futbolista quedó internado bajo observación rigurosa por 24 horas, periodo en el que se le realizarán una resonancia magnética y análisis de sangre exhaustivos para determinar las causas del desvanecimiento.

