Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga colombiana

Rodrigo Contreras aterrizó en Millonarios de Colombia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exUniversidad de Chile jugará Copa Sudamericana esta temporada.

Rodrigo Contreras se convirtió en el nuevo jugador de Millonarios de Colombia. El exdelantero de Universidad de Chile disputará la Copa Sudamericana con el elenco de Bogotá este 2026.

El argentino de 30 años llegó a Colombia en condición de préstamo por un año con opción de compra desde Deportes Antofagasta, club dueño de su pase. Su último equipo fue Universidad de Chile donde se consagró campeón de la Supercopa de Chile.

El "Tucu" ya tuvo pasos por equipos como Gimnasia, SC Braga B (Portugal), Antofagasta, Necaxa, Defensa y Justicia, Platense, Everton, entre otros. Ahora suma un nuevo desafío internacional en tierras cafeteras.

