Detenido sustrajo arma de carabinero y disparó en comisaría de Cerrillos

Un sujeto detenido por Carabineros debido a una denuncia de violencia intrafamiliar en contra de su pareja efectuó disparos al interior de la 34° Comisaría de Vista Alegre, en la comuna de Cerrillos.

Se trata de un joven de 21 años, de nacionalidad colombiana y con antecedentes policiales, quien además registraba una orden de detención vigente al momento de su arresto, según indicó la institución.

Enajenado por el consumo de drogas, intentó fugarse del cuartel policial forcejeando con los tres funcionarios que lo trasladaban al calabozo, y logró sustraer el arma que uno de ellos portaba, siendo reducido.

Cuando estaba tendido en el piso, alcanzó a disparar dos veces hacia el suelo, pero "no hubo carabineros lesionados, ni tampoco otras personas que estaban al interior del calabozo", informó el jefe operativo nocturno metropolitano de la policía, Carlos Espinoza.

"Posteriormente, estos carabineros que estaban reduciéndolo recibieron cooperación de otros (tres) funcionarios que estaban en el cuartel, en sus habitaciones, para lograr reducirlo", puntualizó el oficial.

Controlado el incidente, se verificó que "tanto el detenido como los carabineros resultaron lesionados producto de la reducción", cerró Espinoza.