Antofagasta superó a Rangers de Talca en la primera fecha de la Liga de Ascenso

Deportes Antofagasta impuso sus condiciones en su visita a Rangers en el Estadio Fiscal de Talca y venció por 0-2 en la primera fecha de la Liga de Ascenso.

Los goles para los pumas fueron de Brayan Hurtado (31') y Josepablo Monreal (79').

En la próxima fecha, Antofagasta recibirá a Deportes Temuco y Rangers visitará a Deportes Copiapó.