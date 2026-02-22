Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Antofagasta superó a Rangers de Talca en la primera fecha de la Liga de Ascenso

Autor: Redacción Cooperativa
Deportes Antofagasta impuso sus condiciones en su visita a Rangers en el Estadio Fiscal de Talca y venció por 0-2 en la primera fecha de la Liga de Ascenso.

Los goles para los pumas fueron de Brayan Hurtado (31') y Josepablo Monreal (79').

En la próxima fecha, Antofagasta recibirá a Deportes Temuco y Rangers visitará a Deportes Copiapó.

