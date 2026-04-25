Con "blooper" incluido: San Marcos ganó en Copiapó y asumió el liderato en el Ascenso

San Marcos de Arica celebró un gran triunfo por 3-0 en su visita a Deportes Copiapó, por la novena fecha de la Liga de Ascenso, y obtuvo el liderato exclusivo.

Los locales sufrieron la expulsión de Marcelo Filla en el primer tiempo, en el minuto 36, mientras que el cuadro del "santo" abrió el marcador cuando Yerko Aguila apareció en el 50'.

En la segunda cifra, que llegó de parte de Camilo Meilivilú a los 78', el portero Nicolás Tempereni cometió un grosero error al intentar despejar el balón y estrellarlo directo en el cuerpo del delantero ariqueño generando un rebote que terminó en gol.

El 3-0 fue obra de Agustín Maidana en los descuentos.

San Marcos quedó como líder absoluto con 16 puntos, a la espera de lo que hagan Puerto Montt y Recoleta, que lo pueden superar, y Cobreloa o Santiago Wanderers, que pueden igualarlos.