Deportes Antofagasta derribó a Recoleta y arremetió en lo alto de la Liga de Ascenso

Deportes Antofagasta dio un batacazo a las aspiraciones de Recoleta por mantenerse en la cima de la Liga de Ascenso tras imponerse con un 0-2 en el Estadio "Leonel Sánchez" por la novena fecha.

El cuadro "Puma" golpeó a los santiaguinos con una conquista de Matías Gallegos (50') y posteriormente selló la victoria con un postrero tanto del venezolano Brayan Hurtado (88').

Así las cosas, los de Luis Marcoleta se ubicaron momentáneamente como líderes con 17 puntos junto a San Marcos de Arica, pero con una mejor diferencia de gol. En tanto, los de Francisco Arrúe quedaron quintos con 16 unidades.

En su siguiente desafío, Antofagasta estará animando un duelo con tintes de clásico cuando visite a Cobreloa el 3 de mayo y Recoleta tendrá que lavar sus heridas haciendo de forastero ante los "Bravos del Morro" el 4 de dicho mes.