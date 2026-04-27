Deportes Iquique venció agónicamente a S. Wanderers y respiró en el Ascenso

Deportes Iquique venció en la agonía 2-1 a Santiago Wanderers en el Estadio Tierra de Campeones por la novena fecha de la Liga de Ascenso y se despegó de la zona baja de la tabla de posiciones.

Aunque fue un golazo, el remprano tanto de Axel Herrera (6') resultó insuficiente para los "caturros", pues Iam González empataría solo dos minutos después.

Dylan Arías fue el héroe de los "Dragones Celestes" con el gol del trunfo justo al minuto 90.

Con este resultado, Deportes Iquique escaló hasta el puesto 12 de la tabla con nueve puntos, por su parte Santiago Wanderers se mantuvo en el sexto lugar con 15 unidades.

El siguiente encuentro de los "Dragones Celestes" será de visita ante Deportes Santa Cruz el sábado 2 de mato a las 17:30 horas, mientras que los "Caturros" recibirán a Deportes Temuco el domingo 3 de mayo a las 15:00 horas.