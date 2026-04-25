Deportes Puerto Montt cayó ante Curicó Unido y perdió el liderato del Ascenso

Deportes Puerto Montt cayó 2-1 ante Curicó Unido en el Estadio La Granja por la novena fecha de la Liga de Ascenso y perdió el liderato en la tabla de posiciones tras ser sobrepasado por San Marcos de Arica.

Los goles del encuentro fueron anotados por Leandro Benegas de penal (45+3') y Robertos Riveros (55') para los "torteros", mientras que el descuento fue anotado por Reiner Castro (60').

Con este resultado, los "Delfines" quedaron en el segundo lugar de la tabla con 16 puntos, a uno de San Marcos, mientras que el conjunto "albirrojo" escaló hasta la décima posición con 10 unidades.

Sin embargo, puertomontinos y ariqueños están a merced de Deportes Recoleta (16) y Cobreloa (15), que aún deben jugar sus respectivos duelos contra Deportes Antofagasta y San Luis este domingo 16 de abril.

Por otro lado, el absoluto colista Rangers sigue sin victorias luego de caer como visita ante Deportes Temuco por 2-1.

Camilo Núñez (54') abrió la cuenta para los albiverdes y Sebastián Ribas empató para el conjunto talquino a los 75', pero un agónico autogol del propio Ribas dejó los puntos en el "Germán Becker".

En el otro encuentro que se jugó en paralelo, Deportes Temuco venció en la agonía 2-1 a un complicado Rangers de Talca en el Estadio "Germán Becker" y se metió en puestos de liguilla por el momento.

Los goles del encuentro fueron anotados por Camilo Núñez (54') y Sebastián Ribas en contra (90+1'), quien fue el que también marcó para el conjunto piducano en el minuto 75 del encuentro.

Con este resultado, el "Pije" escaló hasta el octavo lugar con 13 unidades, mientras que el cuadro rojinegro se mantiene en el último puesto de la tabla con tan solo dos unidades.

El siguiente encuentro de Deportes Temuco será de visita ante Santiago Wanderers el domingo 3 de mayo a las 15:00 horas.