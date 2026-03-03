Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Humberto Suazo exigió implementación del VAR en el Ascenso tras sufrir un gol con la mano

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / ATON

El técnico reprochó la falta de tecnología en la segunda categoría del fútbol chileno luego de que su equipo cedió un empate por una evidente infracción no cobrada.

Humberto Suazo exigió implementación del VAR en el Ascenso tras sufrir un gol con la mano
El entrenador Humberto Suazo criticó duramente el desempeño arbitral luego de que San Luis empató 1-1 frente a Curicó Unido por un polémico gol ilícito, en un duelo válido por el cierre de la segunda fecha del torneo del Ascenso.

El cuestionado tanto ocurrió mediante una rápida acción del delantero Leandro Benegas, quien impactó el balón con su brazo para decretar la igualdad definitiva en el Estadio "Lucio Fariña" de la ciudad de Quillota. El árbitro Cristián Droguett no advirtió la infracción y validó la conquista pese a los constantes reclamos en el campo de juego.

Tras el encuentro, el adiestrador del cuadro local cuestionó la decisión del juez central y apuntó a lo evidente de la jugada que perjudicó a sus dirigidos. "Todos vieron la mano. Esos errores no pueden pasar, la mano fue clara", afirmó en TNT Sports.

El exdelantero de la selección de Chile aprovechó la instancia para exigir la pronta implementación del videoarbitraje en la segunda categoría, advirtiendo sobre las fallas reiteradas que marcan el desarrollo del certamen.

"Hay cosas que mejorar. Es importante que se tomen cartas en el asunto y que el VAR esté presente en esta división. Son errores garrafales que ya vienen constantemente en cada partido", sentenció el director técnico.

