La programación de la tercera fecha en la Liga de Ascenso
Los duelos comienzan a disputarse este viernes 6 de marzo.
Este viernes 6 de marzo comienza la tercera fecha de la Liga de Ascenso 2026, con el partido que enfrentará a Unión San Felipe y Deportes Antofagasta en el Estadio Municipal de San Felipe, desde las 18:00 horas.
Entre los encuentros más destacados de la jornada se encuentra el clásico del norte entre Deportes Iquique y San Marcos de Arica, que se disputará el sábado 7 de marzo en el Estadio Tierra de Campeones a las 20:30 horas.
Por su parte, el domingo 8 de marzo se jugará un atractivo duelo entre dos equipos que mantienen campaña perfecta en lo que va del torneo: Deportes Puerto Montt recibirá a Deportes Recoleta en el Estadio Bicentenario Chinquihue, desde las 18:00 horas.
Viernes 6 de marzo
- Unión San Felipe vs. Deportes Antofagasta, 18:00 horas. Estadio Municipal de San Felipe.
Sábado 7 de marzo
- Cobreloa vs. Curicó Unido, 18:00 horas. Estadio Zorros del Desierto.
- Deportes Iquique vs. San Marcos, 20:30 horas. Estadio Tierra de Campeones.
Domingo 8 de marzo
- Deportes Puerto Montt vs. Deportes Recoleta, 18:00 horas. Estadio Bicentenario Chinquihue.
Lunes 9 de marzo
- Santiago Wanderers vs. Deportes Santa Cruz 18:00 horas. Estadio "Elias Figueroa Brander".
- Rangers vs. San Luis, 18:00 horas. Estadio Bicentenario "Iván Azocar".
- Deportes Copiapó vs. Deportes Temuco, 20:30 horas. Estadio "Luis Valenzuela".
Martes 10 de marzo
- Unión Española vs. Magallanes, 19:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.