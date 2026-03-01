La programación de la tercera fecha en la Liga de Ascenso

Este viernes 6 de marzo comienza la tercera fecha de la Liga de Ascenso 2026, con el partido que enfrentará a Unión San Felipe y Deportes Antofagasta en el Estadio Municipal de San Felipe, desde las 18:00 horas.

Entre los encuentros más destacados de la jornada se encuentra el clásico del norte entre Deportes Iquique y San Marcos de Arica, que se disputará el sábado 7 de marzo en el Estadio Tierra de Campeones a las 20:30 horas.

Por su parte, el domingo 8 de marzo se jugará un atractivo duelo entre dos equipos que mantienen campaña perfecta en lo que va del torneo: Deportes Puerto Montt recibirá a Deportes Recoleta en el Estadio Bicentenario Chinquihue, desde las 18:00 horas.

Revisa la programación

Viernes 6 de marzo

- Unión San Felipe vs. Deportes Antofagasta, 18:00 horas. Estadio Municipal de San Felipe.

Sábado 7 de marzo

- Cobreloa vs. Curicó Unido, 18:00 horas. Estadio Zorros del Desierto.

- Deportes Iquique vs. San Marcos, 20:30 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Domingo 8 de marzo

- Deportes Puerto Montt vs. Deportes Recoleta, 18:00 horas. Estadio Bicentenario Chinquihue.

Lunes 9 de marzo

- Santiago Wanderers vs. Deportes Santa Cruz 18:00 horas. Estadio "Elias Figueroa Brander".

- Rangers vs. San Luis, 18:00 horas. Estadio Bicentenario "Iván Azocar".

- Deportes Copiapó vs. Deportes Temuco, 20:30 horas. Estadio "Luis Valenzuela".

Martes 10 de marzo

- Unión Española vs. Magallanes, 19:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.