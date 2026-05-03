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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Magallanes cayó de local con Copiapó y quedó rezagado en el Ascenso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El conjunto nortino amargó a los albicelestes en el tiempo agregado.

Magallanes cayó de local con Copiapó y quedó rezagado en el Ascenso
 CD Magallanes
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En el marco de la fecha 10 de la Liga de Ascenso, Magallanes cedió terreno luego de un traspié como local por 3-2 ante Deportes Copiapó, en el Estadio Municipal de San Bernardo.

La escuadra nortina inició arriba con gol de Manuel López al sexto minuto de juego, siendo la única anotación de la primera etapa.

Alessandro Toledo empató para los carabeleros a los 52' y Cristóbal Jorquera aumentó a los 71'. Sin embargo, el "León de Atacama" lo dio vuelta con dos goles en los descuentos, anotados por Claudio Zamorano (90+2') y Rodrigo Orellana (90+7').

De esta manera, Magallanes se mantuvo con 15 puntos, alejado a cuatro del líder Deportes Puerto Montt. Respecto a Deportes Copiapó saltó en la tabla con 12 unidades, a dos de la zona de liguilla y momentáneamente en el décimo lugar.

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