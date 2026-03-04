Marcelo Salas alzó la voz y otra vez pidió el VAR para el Ascenso: "Lo venimos diciendo hace rato"

El presidente de Deportes Temuco, el exdelantero Marcelo Salas, solicitó la presencia del VAR en el campeonato de Ascenso. El ex eleccionado nacional reaccionó a través de sus redes sociales ante el polémico cobro que marcó el desarrollo del encuentro entre San Luis y Curicó Unido, donde se validó una anotación irregular.

La controversia se instaló luego de la paridad 1-1 registrada en el compromiso, instancia en la que el delantero Leandro Benegas convirtió un tanto con la mano a favor de Curicó Unido. La acción provocó la furia inmediata del director técnico de San Luis, Humberto Suazo, quien reclamó de forma airada desde la banca técnica ante la falta de rectificación tecnológica en el campo.

El goleador utilizó su cuenta de Instagram para cuestionar la ausencia de herramientas de justicia deportiva en la división. "Lo venimos diciendo hace rato que es necesario el VAR en la serie B. Creo que es importante para toda la industria del fútbol. Contar con él y con costos bajos, sigo creyendo como el año pasado que se puede hacer", aseguró el dirigente en Chile.

El reclamo del exfutbolista de Universidad de Chile y River Plate apuntó a la viabilidad económica de la medida, señalando que la inversión es necesaria para proteger la transparencia del torneo. La jugada protagonizada por Leandro Benegas reabrió el debate sobre la disparidad de condiciones arbitrales entre la división de honor y la Serie B del balompié nacional.

Además, la segunda fecha del Ascenso estuvo marcada por otro yerro referil en el duelo entre Recoleta y Unión Española, cuando el juez Nicolás Pozo omitió una clara mano en el área de los "textileros" y minutos más tarde cobró una jugada similar en el área contraria.