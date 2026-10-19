¿Qué necesita San Luis para ser campeón del Ascenso en la próxima fecha?

La definición de la Liga de Ascenso está al rojo vivo y a falta de dos fechas para el final, San Luis lidera la tabla con 53 puntos y tiene la opción matemática de firmar su retorno a la Liga de Primera este sábado 24 de octubre.

Para levantar el trofeo en la penúltima jornada, el equipo de Humberto Suazo necesita vencer a Deportes Recoleta en el "Lucio Fariña Fernández" y que Cobreloa, escolta con 51 unidades, no le gane al colista Rangers en Talca durante su duelo simultáneo de las 17:30 horas (20:30 GMT).

Si San Luis tiene el mismo resultado que los "loínos", todo se trasladará a la fecha 30 programada para el 1 de noviembre, donde los quillotanos deberán visitar a San Marcos de Arica y los calameños recibirán a Deportes Puerto Montt.

¿Qué pasa si hay igualdad de puntos al final del torneo?

De acuerdo con las bases de la ANFP, en caso de que dos clubes finalicen igualados en el primer lugar de la tabla de posiciones se disputará un partido único de desempate en cancha neutral.

Este escenario podría darse si Cobreloa gana un partido y empata otro, mientras San Luis cosecha un solo punto en las dos jornadas restantes, quedando ambos con 54 unidades.

¿Hay opción de un triple empate?

Todavía asoma matemáticamente Santiago Wanderers, que marcha tercero con 47 unidades, pero para sumarse debe ganar sus dos partidos restantes junto con que San Luis pierda sus dos encuentros y que Cobreloa sume apenas dos unidades.

En el inédito caso de concretarse ese triple empate en el liderato con 53 puntos, el reglamento de la ANFP estipula que no hay triangular y se pasará a criterios como la diferencia de gol y mayor cantidad de partidos ganados para obtener a los dos mejores equipos.

Revisa la programación de la fecha 29 en Cooperativa.cl:

Viernes 23 de octubre

Deportes Iquique vs. Magallanes. 20:00 horas. Estadio Tierra de Campeones.

Sábado 24 de octubre

San Luis vs. Deportes Recoleta . 17:30 horas. Estadio Municipal "Lucio Fariña Fernández".

. 17:30 horas. Estadio Municipal "Lucio Fariña Fernández". Rangers de Talca vs. Cobreloa . 17:30 horas. Estadio Bicentenario Fiscal de Talca.

. 17:30 horas. Estadio Bicentenario Fiscal de Talca. Unión Española vs. Santiago Wanderers . 17:30 horas. Estadio Santa Laura.

. 17:30 horas. Estadio Santa Laura. Deportes Puerto Montt vs. Unión San Felipe. 17:30 horas. Estadio Bicentenario Chinquihue.

17:30 horas. Estadio Bicentenario Chinquihue. Deportes Copiapó vs. Club Deportes Santa Cruz. 17:30 horas. Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla".

Domingo 25 de octubre

Deportes Temuco vs. San Marcos de Arica . 15:00 horas. Estadio "Germán Becker".

. 15:00 horas. Estadio "Germán Becker". Deportes Antofagasta vs. Curicó Unido. 17:30 horas. Estadio Regional "Calvo y Bascuñán".