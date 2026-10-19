¿Qué necesita San Luis para ser campeón del Ascenso en la próxima fecha?
Cobreloa puede estirar la definición a la última jornada.
Cobreloa puede estirar la definición a la última jornada.
La definición de la Liga de Ascenso está al rojo vivo y a falta de dos fechas para el final, San Luis lidera la tabla con 53 puntos y tiene la opción matemática de firmar su retorno a la Liga de Primera este sábado 24 de octubre.
Para levantar el trofeo en la penúltima jornada, el equipo de Humberto Suazo necesita vencer a Deportes Recoleta en el "Lucio Fariña Fernández" y que Cobreloa, escolta con 51 unidades, no le gane al colista Rangers en Talca durante su duelo simultáneo de las 17:30 horas (20:30 GMT).
Si San Luis tiene el mismo resultado que los "loínos", todo se trasladará a la fecha 30 programada para el 1 de noviembre, donde los quillotanos deberán visitar a San Marcos de Arica y los calameños recibirán a Deportes Puerto Montt.
De acuerdo con las bases de la ANFP, en caso de que dos clubes finalicen igualados en el primer lugar de la tabla de posiciones se disputará un partido único de desempate en cancha neutral.
Este escenario podría darse si Cobreloa gana un partido y empata otro, mientras San Luis cosecha un solo punto en las dos jornadas restantes, quedando ambos con 54 unidades.
Todavía asoma matemáticamente Santiago Wanderers, que marcha tercero con 47 unidades, pero para sumarse debe ganar sus dos partidos restantes junto con que San Luis pierda sus dos encuentros y que Cobreloa sume apenas dos unidades.
En el inédito caso de concretarse ese triple empate en el liderato con 53 puntos, el reglamento de la ANFP estipula que no hay triangular y se pasará a criterios como la diferencia de gol y mayor cantidad de partidos ganados para obtener a los dos mejores equipos.
Revisa la programación de la fecha 29 en Cooperativa.cl:
Viernes 23 de octubre
Sábado 24 de octubre
Domingo 25 de octubre
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|San Luis
|28
|53
|+14
|Ascenso
|2
|Cobreloa
|28
|51
|+21
|Semifinales liguilla
|3
|S. Wanderers
|28
|47
|+15
|Liguilla
|4
|Magallanes
|28
|46
|+4
|Liguilla
|5
|D. Antofagasta
|28
|45
|+21
|Liguilla
|6
|D. Recoleta
|28
|41
|-2
|Liguilla
|7
|San Marcos de Arica
|28
|40
|+6
|Liguilla
|8
|D. Copiapó
|27
|40
|+2
|Liguilla
|9
|D. Temuco
|28
|36
|+5
|-
|10
|Unión Española
|27
|36
|-3
|-
|11
|D. Iquique
|28
|35
|+6
|-
|12
|D. Puerto Montt
|28
|35
|-9
|-
|13
|Curicó Unido
|28
|28
|-16
|-
|14
|D. Santa Cruz
|28
|23
|-14
|-
|15
|U. San Felipe
|28
|23
|-32
|-
|16
|Rangers
|28
|21
|-18
|Descenso