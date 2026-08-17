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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

San Luis doblegó a Santa Cruz y se afianzó en la parte alta del Ascenso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro canario resolvió el encuentro con dos goles en el final del primer tiempo.

San Luis doblegó a Santa Cruz y se afianzó en la parte alta del Ascenso
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San Luis consiguió un valioso triunfo de visitante al derrotar por 2-0 a Deportes Santa Cruz en el Estadio "Joaquín Muñoz" por la fecha 21 de la Liga de Ascenso, afianzándose en la parte alta del certamen.

El elenco de Quillota resolvió el encuentro al filo del descanso con las anotaciones de Martín Carreño, quien abrió la cuenta a los 43', más el tanto de Sebastián Parada, el cual a los 45' sentenció el cotejo.

Con este resultado, el equipo canario sumó 32 puntos y trepó al tercer lugar de la categoría de plata, afirmándose en la lucha por clasificar a los play-offs.

Por otro lado, el cuadro albiazul continuó su mal presente en el torneo, ubicándose en el penúltimo puesto con 16 puntos, aventajando por 10 al colista Rangers.

Para la próxima fecha, Deportes Santa Cruz visitará a Magallanes este sábado a las 15:00 horas, mientras que San Luis recibirá al puntero Santiago Wanderers el lunes a las 19:30 horas.

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