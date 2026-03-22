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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

San Luis sumó un punto de oro en su visita a Deportes Temuco

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro de Quillota salió del penúltimo lugar con una buena expedición a La Araucanía.

San Luis sumó un punto de oro en su visita a Deportes Temuco
 San Luis de Quillota
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San Luis de Quillota abandonó el penúltimo lugar de la Liga de Ascenso gracias a un punto de oro que salvó en su visita a Deportes Temuco por la quinta fecha, en un partido que se jugó en el Estadio "Germán Becker" y terminó 1-1.

El cuadro "canario" comenzó en desventaja por la anotación de Camilo Núñez a los 21 minutos, pero a través de un penal marcado por Gonzalo Bustos, a los 53', decretó la igualdad.

Con la unidad rescatada en el sur, San Luis se ubicó en el puesto 13 con 4 positivos, mientras el "Pije" es noveno con 6. 

En otro duelo de la jornada, Copiapó venció 2-0 a Deportes Iquique y escaló al cuartro puesto con 8 puntos. Los nortinos, en tanto, son décimos con 5.

La tabla del Ascenso

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