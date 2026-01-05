Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago21.3°
Humedad61%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Santiago Wanderers oficializó a Franco Lobos como su cuarto refuerzo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El atacante llegó tras su etapa en Unión La Calera.

Santiago Wanderers oficializó a Franco Lobos como su cuarto refuerzo
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En un mercado poco movido en Valparaíso, Santiago Wanderers hizo oficial este lunes la llegada del atacante nacional Franco Lobos y sumó así su cuarta incorporación para competir en la Liga de Ascenso 2026.

El jugador de 26 años arribó al elenco porteño como agente libre después de finalizar su vínculo con Unión La Calera, club en el que disputó 29 partidos la temporada pasada y apenas registró dos asistencias.

Con esto, Lobos se sumó a las órdenes de un Francisco Palladino que también tiene al defensor chileno Pedro Navarro junto al delantero uruguayo Marcos Camarda y al ariete nacional Javier Parraguez como flamantes incorporaciones para su segundo ciclo con los "caturros".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada