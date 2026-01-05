Santiago Wanderers oficializó a Franco Lobos como su cuarto refuerzo

En un mercado poco movido en Valparaíso, Santiago Wanderers hizo oficial este lunes la llegada del atacante nacional Franco Lobos y sumó así su cuarta incorporación para competir en la Liga de Ascenso 2026.

El jugador de 26 años arribó al elenco porteño como agente libre después de finalizar su vínculo con Unión La Calera, club en el que disputó 29 partidos la temporada pasada y apenas registró dos asistencias.

Con esto, Lobos se sumó a las órdenes de un Francisco Palladino que también tiene al defensor chileno Pedro Navarro junto al delantero uruguayo Marcos Camarda y al ariete nacional Javier Parraguez como flamantes incorporaciones para su segundo ciclo con los "caturros".