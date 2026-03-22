Santiago Wanderers rescató un empate en los descuentos frente a Antofagasta

Santiago Wanderers rescató un empate 2-2 en los minutos finales frente a Deportes Antofagasta en el Estadio "Elias Figueroa Brander" por la quinta fecha de la Liga de Ascenso.

Los "Caturros" lograron abrir rápidamente el marcador durante el primer tiempo con una buena jugada del joven futbolista Denilson San Martín (6') que anotó su primer tanto en el profesionalismo.

En la segunda parte, el "Puma" remontó el encuentro con tantos de Sebastián Leyton (76') y Diego Rojas (86'). Pero en los minutos añadidos del duelo, el delantero uruguayo Marcos Camarda (90+1') empató el encuentro con un remate de primera dentro del área.

Con este resultado, Santiago Wanderers escaló hasta la séptima posición con seis puntos, por su parte Deportes Antofagasta se ubicó en el quinto lugar de la tabla con siete unidades.

El siguiente duelo del conjunto "Caturro" será de visita frente a Deportes Puerto Montt el sábado 28 de marzo a las 18:00 horas, mientras que los "Pumas" recibirán a Deportes Iquique domingo 29 de marzo a las 12:00 horas.