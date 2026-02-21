Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago30.5°
Humedad29%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Santiago Wanderers se estrenó en la Liga de Ascenso con caída ante Deportes Recoleta

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Santiago Wanderers se estrenó este sábado en la Liga de Ascenso con una dura derrota por 0-2 ante Deportes Recoleta en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso.

El conjunto capitalino se impuso con los goles de Fabrizio Tomarelli (30') y Pedro Sánchez (58').

En la próxima fecha, Recoleta recibirá a Unión Española y Santiago Wanderers visitará a Unión San Felipe.

Síguenos en Google News
Las + leídas