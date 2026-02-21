Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso
Santiago Wanderers se estrenó en la Liga de Ascenso con caída ante Deportes Recoleta
Autor: Redacción Cooperativa
Santiago Wanderers se estrenó este sábado en la Liga de Ascenso con una dura derrota por 0-2 ante Deportes Recoleta en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso.
El conjunto capitalino se impuso con los goles de Fabrizio Tomarelli (30') y Pedro Sánchez (58').
En la próxima fecha, Recoleta recibirá a Unión Española y Santiago Wanderers visitará a Unión San Felipe.