Salomón Rodríguez salvó de una derrota a Montevideo City Torque con impresionante golazo

El delantero uruguayo con pasado en Colo Colo, Salomón Rodríguez, se convirtió en la figura excluyente de Montevideo City Torque al anotar un gol agónico en el minuto 87 que decretó el empate 2-2 frente a Juventud. El atacante charrúa apareció en el desenlace del compromiso para salvar un punto en condición de local, evitando así la caída de su escuadra en una nueva jornada del torneo de Primera División con una gran pirueta.

