EE.UU. sancionó a tres funcionarios del gobierno de Chile por "apoyar actividades contra la seguridad"

Estados Unidos sancionó a tres funcionarios del Gobierno de Chile por "apoyar actividades contra la seguridad", aunque no se ha dado a conocer la identidad de los involucrados.

En una declaración firmada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recuerdan que el país "está comprometido con contrarrestar los intentos por socavar la seguridad regional y la soberanía. Hoy, el Departamento de Estado anuncia que ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a tres funcionarios del gobierno de Chile quienes, con conocimiento, dirigieron, autorizaron, financiaron, y brindaron apoyo sustancial y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y erosionaron la seguridad regional en nuestro hemisferio".

"Estas personas y sus familiares directos quedarán, en términos generales, inelegibles para ingresar a Estados Unidos y cualquier visa estadounidense que posean ha sido revocada", detallaron.

El texto continúa indicando que "estas acciones reafirman el compromiso del presidente Trump de proteger la prosperidad económica y los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en nuestra región. Continuamos promoviendo la rendición de cuentas de ciudadanos chilenos quienes intencionalmente actúan para desestabilizar nuestro hemisferio".

"Al finalizar su mandato, el legado del gobierno del Presidente Boric quedará aún más empañado por acciones que, en última instancia, socavan la seguridad regional a expensas del pueblo chileno. Esperamos avanzar en prioridades compartidas, incluidas aquellas que fortalecen la seguridad en nuestro hemisferio, con la nueva administración Kast", finalizaron.

Esta situación se da en medio de la polémica generada por un presunto llamado a movilizaciones por la visita de Rubio a Chile para el cambio de mando del próximo 11 de marzo, cuando asumirá la Presidencia José Antonio Kast.