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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Unión Española celebró ante Temuco y se impulsó en el Ascenso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco hispano se metió en zona de liguilla en la Primera B.

Unión Española celebró ante Temuco y se impulsó en el Ascenso
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Unión Española celebró como visitante al vencer por 0-1 a Deportes Temuco en duelo válido por la fecha 11 de la Liga de Ascenso para tomar un impulso en la tabla de posiciones y ubicarse en zona de liguilla.

El elenco hispano logró mantener en cero su portero pese al acecho del cuadro local en el Estadio "Germán Becker" y en el segundo tiempo encontró premio a su buen andar gracias a la aparición del histórico Andrés Vilches, quien a los 63 minutos marcó el único gol del partido.

Con este resultado, el equipo dirigido por Ronald Fuentes llegó a los 17 puntos y se ubicó en la quinta posición, y se situó a cinco unidades del solitario líder, Deportes Puerto Montt.

El cuadro de La Araucanía, en tanto, se estancó en las 14 unidades y es noveno.

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