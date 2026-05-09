Unión Española celebró ante Temuco y se impulsó en el Ascenso
El elenco hispano se metió en zona de liguilla en la Primera B.
El elenco hispano se metió en zona de liguilla en la Primera B.
Unión Española celebró como visitante al vencer por 0-1 a Deportes Temuco en duelo válido por la fecha 11 de la Liga de Ascenso para tomar un impulso en la tabla de posiciones y ubicarse en zona de liguilla.
El elenco hispano logró mantener en cero su portero pese al acecho del cuadro local en el Estadio "Germán Becker" y en el segundo tiempo encontró premio a su buen andar gracias a la aparición del histórico Andrés Vilches, quien a los 63 minutos marcó el único gol del partido.
Con este resultado, el equipo dirigido por Ronald Fuentes llegó a los 17 puntos y se ubicó en la quinta posición, y se situó a cinco unidades del solitario líder, Deportes Puerto Montt.
El cuadro de La Araucanía, en tanto, se estancó en las 14 unidades y es noveno.