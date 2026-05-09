Unión Española celebró ante Temuco y se impulsó en el Ascenso

Unión Española celebró como visitante al vencer por 0-1 a Deportes Temuco en duelo válido por la fecha 11 de la Liga de Ascenso para tomar un impulso en la tabla de posiciones y ubicarse en zona de liguilla.

El elenco hispano logró mantener en cero su portero pese al acecho del cuadro local en el Estadio "Germán Becker" y en el segundo tiempo encontró premio a su buen andar gracias a la aparición del histórico Andrés Vilches, quien a los 63 minutos marcó el único gol del partido.

Con este resultado, el equipo dirigido por Ronald Fuentes llegó a los 17 puntos y se ubicó en la quinta posición, y se situó a cinco unidades del solitario líder, Deportes Puerto Montt.

El cuadro de La Araucanía, en tanto, se estancó en las 14 unidades y es noveno.