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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

[VIDEO] Axel Herrera marcó un gol "maradoniano" para S. Wanderers frente a Iquique

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El defensor chileno abrió el marcador en el Estadio Tierra de Campeones.

[VIDEO] Axel Herrera marcó un gol
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El defensor Axel Herrera anotó un golazo para abrir el marcador a favor de Santiago Wanderers frente a Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones por la novena fecha de la Liga de Ascenso.

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