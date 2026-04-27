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[VIDEO] Axel Herrera marcó un gol "maradoniano" para S. Wanderers frente a Iquique
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Autor: Redacción Cooperativa
El defensor chileno abrió el marcador en el Estadio Tierra de Campeones.
El defensor chileno abrió el marcador en el Estadio Tierra de Campeones.
El defensor Axel Herrera anotó un golazo para abrir el marcador a favor de Santiago Wanderers frente a Deportes Iquique en el Estadio Tierra de Campeones por la novena fecha de la Liga de Ascenso.