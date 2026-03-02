[VIDEO] Curicó empató ante San Luis con un polémico gol con la mano de Leandro Benegas

Curicó Unido rescató un empate 1-1 ante San Luis en el Estadio "Lucio Fariña" por la segunda fecha de la Liga de Ascenso, con un polémico gol con la mano anotado por Leandro Benegas.

Los canarios abrieron la cuenta gracias a Fabián Pastenes (11'), pero los torteros lo igualaron en el segundo tiempo, con la controversial acción de Benegas (64').

El "Torito" estaba de espalda al arco y con el brazo la desvió a las redes, provocando la molestia de los quillotanos y los reclamos del técnico Humberto "Chupete" Suazo.

El controversial gol fue validado por el árbitro Cristián Droguett, sin ninguna advertencia de sus asistentes Gabriel Vera y Cristián Espíndola; y tampoco pudo ser revisada, ya que en la Liga de Ascenso no hay VAR.

Además, en los minutos finales, Sebastián Parada desperdició un penal clave, frustrando aún más a los canarios en Quillota.

El siguiente partido de San Luis será de visita ante Rangers de Talca el lunes 9 de marzo a las 18:00 horas, por su parte Curicó Unido se enfrentará como forastero a Cobreloa el sábado 7 de marzo a las 18:00 horas.