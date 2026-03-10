Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

[VIDEO] Nozomi Kimura anotó un golazo en agónico empate de Copiapó ante Temuco en el Ascenso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El defensor soltó un misil al final del partido en el norte.

[VIDEO] Nozomi Kimura anotó un golazo en agónico empate de Copiapó ante Temuco en el Ascenso
El defensor Nozomi Kimura anotó un espectacular golazo desde fuera del área para el agónico empate 1-1 de Deportes Copiapó ante Deportes Temuco en el Estadio "Luis Valenzuela", en la tercera fecha de la Liga de Ascenso.

Los albiverdes estaban ganando con el gol de Brayan Valdivia (68'), pero en el minuto 90+5', en la última jugada del partido, Kimura se perfiló y soltó un misil desde fuera del área, imposible de atajar para el arquero Yerko Urra.

