Atlético de Madrid lanzó ácido mensaje tras eliminar a FC Barcelona

Atlético de Madrid volvió a encender la polémica tras su clasificación a las semifinales de la Liga de Campeones, luego de publicar un mensaje con tono irónico que fue interpretado como una directa burla hacia FC Barcelona por las informaciones sobre molestias con el césped del estadio Metropolitano.

"Nos encanta el olor a césped recién cortado por la mañana", escribió el club "colchonero" en su cuenta oficial de X, acompañando la frase con una imagen del campo y una referencia visual al estadio. La publicación apareció poco después de que surgieran versiones periodísticas sobre supuestas quejas del elenco azulgrana por la altura del pasto antes del partido de vuelta.

De acuerdo a la información difundida en España, el césped del Metropolitano estaba cortado a 26 milímetros antes del inicio del encuentro, una medida que se encuentra dentro del reglamento exigido por la UEFA. En ese contexto, el mensaje de Atlético fue leído como una respuesta sarcástica a cualquier cuestionamiento surgido desde el entorno catalán.

La frase publicada por la institución madrileña parafrasea una de las escenas más recordadas de la película "Apocalypse Now", cuando el personaje interpretado por Robert Duvall lanza su célebre línea sobre el olor del napalm por la mañana. Esa elección reforzó el tono provocador del mensaje difundido por el club rojiblanco tras la clasificación.

Atlético de Madrid consiguió el pase a semifinales pese a perder por 1-2 en el duelo de vuelta disputado en casa, ya que había hecho valer el 2-0 conseguido previamente ante FC Barcelona. Con ese global de 3-2, el equipo madrileño selló su avance a la ronda de los cuatro mejores del torneo continental.