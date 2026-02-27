Benfica suspendió a cinco socios por comportamiento racista ante Real Madrid

El club portugués Benfica suspendió este viernes a cinco de sus socios tras acreditar su participación en actos de carácter racista durante el compromiso frente a Real Madrid por la Champions League. La entidad lusa precisó que canceló de forma inmediata los pases de estos abonados luego de abrir los procedimientos disciplinarios correspondientes.

La dirigencia de Benfica detalló que la medida respondió a los "comportamientos inadecuados en la grada, de naturaleza racista, incompatibles con los valores y principios que rigen el Club". Según los estatutos de la organización, los sancionados enfrentan la posibilidad de recibir la pena máxima, que consistió en la expulsión permanente de los registros de socios.

La investigación interna se activó tras el partido de ida disputado el pasado 17 de febrero, jornada en la que el delantero brasileño Vinícius Júnior denunció agresiones verbales y gestuales desde la tribuna. En aquel encuentro, el ariete "merengue" también acusó al atacante argentino Gianluca Prestianni de proferir insultos discriminatorios, lo que generó un escándalo de proporciones internacionales.

A raíz de este episodio, UEFA suspendió provisionalmente al futbolista Gianluca Prestianni, quien debió ausentarse en la revancha jugada en el Estadio Santiago Bernabéu. En dicho duelo, el equipo dirigido por el técnico portugués José Mourinho cayó 2-1 ante la escuadra española y resultó eliminado de la máxima competición europea.

Con esta resolución, Benfica buscó ratificar su compromiso histórico con la inclusión, recordando que sus principios fundacionales rechazan tajantemente cualquier manifestación de odio. El proceso disciplinario contra los cinco hinchas continuará su curso administrativo en Lisboa para determinar si la inhabilitación pasará a ser de carácter vitalicio.