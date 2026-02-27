Ante la inminente entrada en vigencia de la Ley 21.801, que regula el uso de dispositivos electrónicos en colegios, la directora de Educación de la Fundación Ilumina Sueños, Jocelyn Sepúlveda, analizó los desafíos de su implementación en Lo Que Queda del Día.

La profesora diferencial y orientadora reconoció que existen "muchas aprensiones" entre padres y docentes —especialmente sobre los protocolos de comunicación en emergencias—, pero subrayó que la reducción de pantallas es clave para mejorar la convivencia y el desarrollo conductual.

"Como fundación estamos convencidos que esta ley y esta normativa nos permite ir en función del bienestar de niños y niñas", afirmó la experta.

Para Sepúlveda, el objetivo central de la normativa es proteger la salud mental de los menores frente a la dependencia digital y la búsqueda de gratificación inmediata, permitiendo recuperar la interacción humana dentro del entorno escolar.

